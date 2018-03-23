Подведены итоги «детского голосования»

Во Владимире подвели итоги голосования на самую лучшую школу, которое проходило 18 марта во всех общеобразовательных учреждениях города.

Заместитель начальника городского управления образования Евгений Алексеенко отметил, что работа над этим проектом началась еще в декабре прошлого года.

«Во внеурочное время на классных часах учителя рассказывали школьниками о выборах, о референдумах, говорили о значимости каждого голоса, о необходимости ходить на выборы и голосовать. Мы уведомили главу администрации Андрея Шохина о том, что 18 марта пройдут выборы лучшей школы. Он в свою очередь сообщил об этом в избирательную комиссию. Нам разрешили провести голосование в тех же помещениях, но в разных местах избирательных участков», — рассказал Алексеенко.

Явка на «детские» выборы была намного хуже по сравнению с президентскими выборами. На школьные избирательные участки пришли 19267 школьников (примерно 50% от общего числа учащихся) и 24874 родителя.

Евгений Алексеенко отметил, что на избирательный участок пришла и дочь противника совмещения детских и президентских выборов Геннадия Прохорычева , которая по-своему пригласительному привела еще троих подруг.

По результатам выборов, лучшими стали три городских школы в трех номинациях — с количеством учеников до 500 человек, до 900 и свыше 1000.

В итоге первые места взяли школа №38, №34 и школа№48 в поселке Лесном. Победители получат по 150 тысяч рублей на развитие материально-технической базы. Самой активной признана школа №14. Там проголосовало более 80% учащихся. Спортивному лицею, как самой активной школе, управлением образованияподарена беговая дорожка.

Стоит отметить, что хотя отследить кто за кого голосовал было невозможно, Алексеенко сообщил, что за новую школу №49, которая не была заявлена в выборах, т.к. откроет свои двери только в сентябре, проголосовало 67 человек. Многие дети в своих бюллетенях писали не только номер своей школы, но и номер класса, а некоторые ученики и имя президента страны.