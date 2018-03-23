В Госдуме призвали обсудить тему травли в школах совместно с экспертами

Депутат Госдумы от ЛДПР , заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил поднять и обсудить в нижней палате парламента вопрос травли в школах совместно с экспертами, чтобы остановить эту эпидемию среди подростков и детей. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания в Госдуме. «Сегодня есть новость из Купчино. Директор школы обратился к Валентине Матвиенко (спикер Совета Федерации В. Матвиенко — прим. Агентства «Москва» ) с просьбой наконец-то заняться и поднять вопросы буллинга (травля — прим. Агентства «Москва»), когда младшие или старшие нападают на более слабых, беззащитных детей в школе. Мы должны этим заняться. Поэтому есть предложение Государственной думе поднять этот вопрос, провести слушания, встречи с привлечением научного сообщества, психологов, которые дадут «дорожную карту» по решению данной проблемы», — сказал Б. Чернышов. Он отметил, что необходимо прислушаться к данной инициативе. «Нужно остановить эпидемию достаточно серьезно, быстро и решительно. Иначе эта эпидемия превратится в хроническое заболевание», — пояснил парламентарий.