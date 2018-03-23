Ещё
В Госдуме призвали обсудить тему травли в школах совместно с экспертами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме призвали обсудить тему травли в школах совместно с экспертами 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил поднять и обсудить в нижней палате парламента вопрос травли в школах совместно с экспертами, чтобы остановить эту эпидемию среди подростков и детей. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания в Госдуме.
«Сегодня есть новость из Купчино. Директор школы обратился к Валентине Матвиенко (спикер Совета Федерации В. Матвиенко — прим. Агентства «Москва») с просьбой наконец-то заняться и поднять вопросы буллинга (травля — прим. Агентства «Москва»), когда младшие или старшие нападают на более слабых, беззащитных детей в школе. Мы должны этим заняться. Поэтому есть предложение Государственной думе поднять этот вопрос, провести слушания, встречи с привлечением научного сообщества, психологов, которые дадут «дорожную карту» по решению данной проблемы», — сказал Б. Чернышов.
Он отметил, что необходимо прислушаться к данной инициативе. «Нужно остановить эпидемию достаточно серьезно, быстро и решительно. Иначе эта эпидемия превратится в хроническое заболевание», — пояснил парламентарий.
Агентство «Москва»: последние новости
ЛДПР попросит Росгвардию взять под контроль охрану школ вместо ЧОПов Ученики более 300 московских школ примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады В Роспотребнадзоре отметили снижение уровня заболеваемости туберкулезом в РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации239
Путин выступит со срочным обращением432
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды50
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова65
Вернем летнее время
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение