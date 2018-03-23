Педагог из Выхина-Жулебина отличился на конкурсе молодежных инициатив

Учитель математики школы № 1420 района Выхино-Жулебино Татьяна Измайлова 20 марта стала победителем городского конкурса молодежных инициатив «Молодые педагоги — московскому образованию» в номинации «Московская электронная школа». Организатором конкурса выступил Городской методический центр Департамента образования города Москвы совместно с Московской городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ

По итогам конкурса Татьяна Измайлова была награждена дипломом.

Отметим, что в конкурсе приняли участие педагоги в возрасте до 35 лет. (вт)