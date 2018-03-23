Ещё
Педагог из Выхина-Жулебина отличился на конкурсе молодежных инициатив
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Педагог из Выхина-Жулебина отличился на конкурсе молодежных инициатив 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Учитель математики школы № 1420 района Выхино-Жулебино Татьяна Измайлова 20 марта стала победителем городского конкурса молодежных инициатив «Молодые педагоги — московскому образованию» в номинации «Московская электронная школа». Организатором конкурса выступил Городской методический центр Департамента образования города Москвы совместно с Московской городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
По итогам конкурса Татьяна Измайлова была награждена дипломом.
Отметим, что в конкурсе приняли участие педагоги в возрасте до 35 лет. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
На сцене детской школы искусств имени Балакирева поставили «Краснодон» День открытых дверей пройдет в школе искусств на Ферганской улице Концерт «Лирика женских сердец» прошел в одной из школ района Выхино-Жулебино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации239
Путин выступит со срочным обращением432
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды50
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова65
Вернем летнее время
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение