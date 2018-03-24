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День открытых дверей состоится в субботу в летной школе‑интернате в Подмосковье
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День открытых дверей состоится в субботу в летной школе‑интернате в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
В кадетской летной школе-интернате имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина в подмосковном Монине в Щелковском районе в субботу пройдет День открытых дверей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
Школа известна всему Подмосковью, ее выпускники — действующие военные пилоты, а нынешние ученики продолжают лучшие традиции кадетского движения, покоряют стальных птиц и небо.
«В школу придут выпускники разных лет, родители нынешних учеников, их близкие, родные и друзья. Ребята покажут уровень строевой подготовки, прочитают патриотические стихи и споют песни о небе и самолетах», — говорится в сообщении.
В России всего шесть школ-интернатов с первоначальной летной подготовкой, школа имени А. И. Покрышкина — одна из них. За годы учебы ребята получают не только прекрасную теоретическую базу, но и опыт летной практики. В подмосковной школе высокий конкурс на поступление.
Во время учебы кадеты отрабатывают парашютные прыжки, учатся летать на легкомоторных самолетах, проходят инженерно-техническую, начальную военную, огневую и строевую подготовку, изучают основы робототехники и беспилотных аппаратов, авиационные дисциплины. Яркой и интересной частью обучения являются занятия на авиатренажере «Аккорд-201» и авиасимуляторах. Для всестороннего развития школьников проводятся занятия по рукопашному бою, плаванию, пению, ИЗО.
Школа является лауреатом национальной премии «Служу стране», входит в топ-500 школ в номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития». За 17 лет ее существования из школы выпустились более 1,3 тысячи выпускников, практически все юноши окончили ведущие университеты и институты России, такие как вузы Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и авиационные вузы, и связали свою жизнь с авиацией.
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