Больше не дерись. Как работают службы примирения в школах?

На днях в соцсети попала очередная жуткая видеосъёмка с участием подростков. Школьницы из Будённовска жестоко избивали сверстницу, а стоявшие рядом школьники вели видеосъёмку.

А в Кисловодске 14-летний подросток недавно ранил ножом 12-летнего ученика другой школы. Мальчишки давно враждовали, но взрослые, зная об этом застарелом конфликте, делали вид, что ничего серьёзного не происходит. В конце концов, 14-летний напал на своего врага с ножом и сильно его поранил.

Энтузиастов не хватает

Психологи и педагоги констатируют: школы захлестнули конфликты, которые всё чаще перерастают в жестокие драки. И дело не только в пресловутых соцсетях.

«Подростки сильно перегружены, — полагает учительница информатики из школы №20 Ставрополя Алина Кравцова. — У них очень много и школьных, и внешкольных занятий. Ребята почти на всех уроках сидят и очень устают. Не всегда в школах учитывают и возрастную психологию, не хотят мириться с гормональными бурями подростков. А соцсети — это своего рода отдушина для их агрессии».

Что же делать? Одним из средств предупреждения школьных конфликтов эксперты считают школьную медиацию или, иными словами, школьные службы примирения.

На Ставрополье этот общественный институт работает уже пять лет.

«Сейчас почти в каждой школе созданы службы примирения, а в помощь им работают более 600 школьных уполномоченных по правам детей, — рассказывает детский омбудсмен при губернаторе Ставрополья Светлана Адаменко . — Школьным уполномоченным в учебном заведении может быть только взрослый. Как правило, омбудсменов в школах выбирают из учителей, психологов, социальных работников и т.д. А в службу примирения включают как взрослых, так и детей. К сожалению, реальная отдача — пока лишь от 30% служб примирения.

Это связано с тем, что далеко не везде есть желающие этим заниматься. Нужно активнее пропагандировать это начинание, вовлекать в эту деятельность детей».

По словам Адаменко, каждый год для представителей таких служб проводят семинары, на которых разбирают реальные школьные конфликты. Появились уже и тьюторы, обучающие основам медиации.

Опыт для волонтёров

В лицее №10 Ставрополя медиаторы работают уже три года. Службу примирения возглавляет учительница истории Олеся Хазова.

«Мне помогают волонтёры — несколько старшеклассниц, — рассказывает Олеся Григорьевна. — Поскольку школа у нас небольшая, о большинстве конфликтов узнаём оперативно. Наша главная задача — убедить учеников в том, что этой службе можно доверять. Думаю, нам удалось этого достичь, поскольку всё чаще дети к нам обращаются. Недавно разбирали скандалы в двух седьмых классах. В одном случае повздорили девочки, в другом — мальчики. Трения возникли из-за обидных прозвищ.

Если есть необходимость, звоним родителям, но, как правило, достаточно бывает просто бесед с каждой из конфликтующих сторон».

Волонтёров для этой работы привлекают и в других школах краевой столицы.

«Когда в нашей школе предложили на выбор разные направления волонтёрской деятельности, я без сомнений выбрала службу примирения, — говорит 11-классница одной из школ Ставрополя Ангелина Коваленко. — Собираюсь учиться на психолога, и, думаю, этот опыт мне очень пригодится».

По словам Ангелины, она уже участвовала в примирении двух одноклассников. Ссора вспыхнула прямо на уроке, а причиной её стала неудачная шутка одного из юношей по поводу внешности другого. На большой перемене разобрали конфликт с участием школьного уполномоченного и психолога. Мальчишек удалось быстро помирить.

«У нас службу примирения возглавляет президент школы 10-классница Анастасия Осипова , — рассказывает директор школы №30 г. Михайловска Людмила Петренко . — А входят в неё и взрослые, и дети.

Любой ребёнок может подать медиаторам анонимную записку с данными о том, что в таком-то классе конфликт. И тогда подключаются медиаторы».

По словам Людмилы Ивановны, однажды в службу примирения вызвали двух девятиклассников, которые стали врагами, не «поделив» девушку. После беседы они простили друг друга. Впрочем, пока обращений в службу примирения немного. Ребята предпочитают не выносить сор из избы, разбираться со скандалами в своих классах.

Только на бумаге

У новшества и немало противников.

«В нашей школе медиаторы работают только на бумаге, — продолжает Алина Кравцова. — Чиновники от образования постоянно требуют от нас отчёты об этой службе, и это раздражает. На самом деле мы, конечно, занимаемся воспитательной работой.

Но нужны ли такие структуры? По моим наблюдениям, с конфликтами, которые вспыхивают между учениками, в состоянии справиться классный руководитель и школьный психолог. Если они, конечно, настоящие профессионалы и работают по призванию. Кстати, в нашей школе именно психолог исполняет обязанности уполномоченного по правам ребёнка и отлично с ними справляется».

«Я — против таких структур, — говорит учредитель общественной организации «Родительский комитет» Александр Джамбатов. — Это вторжение в личную жизнь ребенка и его семью. К тому же, как правило, службы примирения возглавляют учителя. Они и без того очень загружены, а тут ещё и эта обязаловка. Разве их сил хватает на то, чтобы досконально разобраться в той или иной проблеме?

Нам, конечно, преподносят службы примирения как некое благое начинание, призванное помочь детям. Но в ближайшем будущем, думаю, школьная медиация станет бизнесом. Думаю, появятся НКО, которые будут зарабатывать на этом деньги».