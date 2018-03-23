Кабин разработал проект финансирования программы академической мобильности

Академическая мобильность предполагает, что студенты самостоятельно смогут выбирать, в каком университете проходить тот или иной курс. Согласно заявлению Минобрнауки, эксперимент начнется в 2018 году. Проект будет способствовать трудовой миграции в регионы Сибири и Дальнего Востока.

"Проект постановления предусматривает проведение в 2018 — 2021 годах эксперимента по апробации механизма финансового обеспечения академической мобильности обучающихся в процессе освоения образовательных программ высшего образования", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе отмечается, что Минобрнауки в течение трех месяцев после принятия проекта и публикации постановления правительства определит университеты и научные организации, которые войдут в программу. Образовательные программы будут реализовываться в сетевой форме или по индивидуальному учебному плану. Будут устанавливаться также критерии конкурсного отбора.

В разделе «Финансовое обеспечение программ академической мобильности» проекта утверждается порядок возмещения затрат, связанных с программой. Утверждается, что организациям, которые будут участвовать в программе, возможно, предоставят субсидии. Отмечается, что обучающиеся будут самостоятельно оплачивать расходы, связанные с проездом к месту обучения, проживанием и питанием.