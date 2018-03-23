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Школьники Некрасовки отличились на фестивале «Ступеньки роста»
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Школьники Некрасовки отличились на фестивале «Ступеньки роста» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Обучающиеся коллективов дополнительного образования школы № 2048 района Некрасовка приняли участие во II Открытом городском фестивале «Ступеньки роста» в номинации «Сольное эстрадное пение».
Диплом участника фестиваля получил Ярослав Г., дипломантом стала Валерия И., лауреатом III степени — Анастасия А.
Фестиваль проводился с целью выявления, развития и поддержки талантливых дошкольников, школьников и молодежи в области художественного, спортивного и технического творчества.
Напомним, что школа расположена по адресу: улица Липчанского, д. 6А. (вт)
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