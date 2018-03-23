Строительство школы на 550 учеников в районе Нагатинский Затон планируют завершить к осени 2019 г.

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) выдал разрешение на строительство школы на 550 учеников в районе Нагатинский Затон. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Выдано разрешение на строительство средней образовательной школы в районе Нагатинской Затон на юге Москвы. Объект построят за счет средств инвестора. Застройщик — ООО «Речников Инвест». Строительство планируется завершить к осени следующего года», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что школьное здание возведут по адресу: ул. Речников, вл. 7/16 (ЮАО) в составе комплекса жилых и общественных зданий. Общая площадь четырехэтажного здания, рассчитанного на 550 учащихся, составит 9,5 тыс. кв. м.

«Школа представляет собой здание в форме цветка (модель шестилучевой звезды). Главный вход в здание и на площадку для проведения общешкольных мероприятий организуют с северной стороны. Зоны перед входами в школу, а также тротуары вымостят плиткой. Из каждого крыла организуют эвакуационный выход на территорию», — указано в сообщении.

Как подчеркивается, в школе будет четкое разделение потоков учащихся по крыльям здания с дифференцированием классов по возрасту. Помимо учебных кабинетов предусмотрены малый спортивный зал с раздевалками, душевыми и санузлами для начальной школы, большой спортивный зал 30х18 м, актовый зал на 325 мест, библиотека, учебные мастерские, радиоузел и дикторская, обеденный зал на 225 мест, медблок и рекреации для отдыха. Кроме того, будет создана группа кабинетов свободного творчества, где откроются студии живописи, музыки, а также лаборатории для проектной деятельности (IТ-полигон).