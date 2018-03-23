Сергей Злобин: «Необходимо обеспечить объективность и открытость проведения ЕГЭ»

«Необходимо обеспечить объективность и открытость проведения ЕГЭ, а также создание комфортных условий для каждого выпускника», — заявил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин в ходе регионального совещания «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году».

В совещании приняли участие руководители органов, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, ответственные за проведение экзаменов, руководители методических служб.

Участники совещания обсудили вопросы готовности региона к экзаменационной кампании текущего года, особенности проведения ЕГЭ в «технологичном» пункте проведения экзаменов, результаты участия во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий печати экзаменационных материалов в аудиториях и их сканирования в штабе ППЭ, которые состоялись в феврале-марте текущего года.

Сергей Злобин также прокомментировал необходимость усиления информационной работы среди обучающихся и их родителей. «Оценка единого государственного экзамена как сложной процедуры связана со слабым информированием граждан. До сих пор многие родители уверены, что ЕГЭ — это заполнение теста с выбором ответа, хотя это совсем не так», — добавил министр.

В ходе совещания особое внимание было уделено обеспечению объективности проведения экзаменов в 9 классах в 2018 году.