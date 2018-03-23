Сергей Злобин: «Необходимо обеспечить объективность и открытость проведения ЕГЭ» 

«Необходимо обеспечить объективность и открытость проведения ЕГЭ, а также создание комфортных условий для каждого выпускника», — заявил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин в ходе регионального совещания «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году».
В совещании приняли участие руководители органов, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, ответственные за проведение экзаменов, руководители методических служб.
Участники совещания обсудили вопросы готовности региона к экзаменационной кампании текущего года, особенности проведения ЕГЭ в «технологичном» пункте проведения экзаменов, результаты участия во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий печати экзаменационных материалов в аудиториях и их сканирования в штабе ППЭ, которые состоялись в феврале-марте текущего года.
Сергей Злобин также прокомментировал необходимость усиления информационной работы среди обучающихся и их родителей. «Оценка единого государственного экзамена как сложной процедуры связана со слабым информированием граждан. До сих пор многие родители уверены, что ЕГЭ — это заполнение теста с выбором ответа, хотя это совсем не так», — добавил министр.
В ходе совещания особое внимание было уделено обеспечению объективности проведения экзаменов в 9 классах в 2018 году.
Напомним, что 21 марта текущего года стартовал досрочный период проведения ЕГЭ. В этот день информатику сдавали 19 выпускников, географию — 6 выпускников. Экзамен прошел в штатном режиме, без технических сбоев. Общественное наблюдение в пункте проведения экзаменов на базе МБОУ «Школа №181» г. Нижнего Новгорода обеспечивали 5 родителей, и 2 онлайн общественных наблюдателя из регионального ситуационного центра.