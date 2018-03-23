Институт Обручевского района был представлен в Париже

Четыре дня длился Парижский книжный салон.

На стенде «Читай Россию» царила атмосфера культурного, творческого праздника. Русский язык был одним из главных «героев» Salon du Livre de Paris не только потому, что в этом году Россия стала Почетным гостем салона, но и в целом благодаря традиционно высокому интересу французов к нашей стране.

Все дни выставки специалист Института Пушкина Марина Белобородова знакомила посетителей с образовательными программами института, возможностями изучения русского языка очно и дистанционно на портале «Образование на русском».