В кадетской летной школе‐интернате пройдет День открытых дверей

24 марта в подмосковной кадетской летной школе‐интернате им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина пройдет День открытых дверей.

Школу посетят выпускники разных лет, родители нынешних учеников, их близкие, родные и друзья. Ученики продемонстрируют уровень строевой подготовки, прочитают патриотические стихи, а также споют песни о небе и самолетах.

Выпускники кадетской летной

школы-интерната

им. трижды Героя Советского Союза

А. И. Покрышкина

являются действующими военными пилотами, а нынешние ученики продолжают лучшие традиции кадетского движения.

Во время учебы кадеты отрабатывают парашютные прыжки, учатся летать на легкомоторных самолетах, проходят

инженерно-техническую, начальную военную, огневую и строевую подготовку, изучают основы робототехники и беспилотных аппаратов, авиационные дисциплины. Яркой и интересной частью обучения являются занятия на авиатренажере

«Аккорд-201»

и авиасимуляторах. Для всестороннего развития школьников проводятся занятия по рукопашному бою, плаванию, пению, ИЗО.

школ-интернатов

с первоначальной летной подготовкой, школа им.

А. И. Покрышкина

— одна из них. За годы учебы ребята получают не только прекрасную теоретическую базу, но и опыт летной практики. В подмосковной школе высокий конкурс на поступление.

Дня открытых дверей пройдет по адресу: Московская область , Щелковский район, р.п. Монино , ВУНЦ ВВА имени профессора

Н. Е. Жуковского

Ю. А. Гагарина, корпус «Л», плац учебного корпуса 24 марта с 11 до 13 часов.