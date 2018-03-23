В кадетской летной школе‐интернате пройдет День открытых дверей 

24 марта в подмосковной кадетской летной школе‐интернате им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина пройдет День открытых дверей.
Школу посетят выпускники разных лет, родители нынешних учеников, их близкие, родные и друзья. Ученики продемонстрируют уровень строевой подготовки, прочитают патриотические стихи, а также споют песни о небе и самолетах.
Выпускники кадетской летной
школы-интерната
им. трижды Героя Советского Союза
А. И. Покрышкина
являются действующими военными пилотами, а нынешние ученики продолжают лучшие традиции кадетского движения.
Во время учебы кадеты отрабатывают парашютные прыжки, учатся летать на легкомоторных самолетах, проходят
инженерно-техническую, начальную военную, огневую и строевую подготовку, изучают основы робототехники и беспилотных аппаратов, авиационные дисциплины. Яркой и интересной частью обучения являются занятия на авиатренажере
«Аккорд-201»
и авиасимуляторах. Для всестороннего развития школьников проводятся занятия по рукопашному бою, плаванию, пению, ИЗО.
В России всего шести
школ-интернатов
с первоначальной летной подготовкой, школа им.
А. И. Покрышкина
— одна из них. За годы учебы ребята получают не только прекрасную теоретическую базу, но и опыт летной практики. В подмосковной школе высокий конкурс на поступление.
Дня открытых дверей пройдет по адресу: Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ВУНЦ ВВА имени профессора
Н. Е. Жуковского
Ю. А. Гагарина, корпус «Л», плац учебного корпуса 24 марта с 11 до 13 часов.