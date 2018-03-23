В Отрадном сменилась местная власть

Бывший глава Отрадненского городского поселения Кировского района Михаил Лагутенков написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Его место заняла Ирина Валышкова — директор МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»

Михаил Иванов объявил самоотвод своей кандидатуры. На пост главы большинством голосов была избрана Ирина Валышкова — директор МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3», председатель постоянной комиссии по социальным вопросам — образованию, здравоохранению, культуре и этике.

Валышкова подчеркнула, что до конца учебного года не оставит пост директора школы, но приступит к новым обязанностям немедленно.

Отметим, что работа бывшего главы Михаила Лагутенкова признана неудовлетворительной.