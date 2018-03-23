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В Отрадном сменилась местная власть
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В Отрадном сменилась местная власть 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Бывший глава Отрадненского городского поселения Кировского района Михаил Лагутенков написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Его место заняла Ирина Валышкова — директор МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»
Первоначально на место главы города совет депутатов МО «Город Отрадное» выдвинул три кандидатуры: Юлию Егорову, Михаила Иванова и Ирину Валышкову.
Михаил Иванов объявил самоотвод своей кандидатуры. На пост главы большинством голосов была избрана Ирина Валышкова — директор МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3», председатель постоянной комиссии по социальным вопросам — образованию, здравоохранению, культуре и этике.
Валышкова подчеркнула, что до конца учебного года не оставит пост директора школы, но приступит к новым обязанностям немедленно.
Отметим, что работа бывшего главы Михаила Лагутенкова признана неудовлетворительной.
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