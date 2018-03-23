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Абитуриентам с инвалидностью станет проще поступать в вузы
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Абитуриентам с инвалидностью станет проще поступать в вузы 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Абитуриенты с инвалидностью смогут подавать документы на поступление в несколько вузов. Соответствующий законопроект Госдума единогласно приняла в первом чтении.
«В настоящее время все абитуриенты имеют возможность подать документы в пять вузов на три специальности в каждый. Это расширяет их возможности для поступления, — пояснил один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. — При этом абитуриенты с инвалидностью, которые поступают в вуз по 10-процентной квоте, могут подать документы только по одной специальности в один вуз».
Парламентарий отметил, что в связи с этим между поступающими с инвалидностью может возникнуть конкурс, и часть из них лишится возможности поступить в вуз. «Указанным законопроектом мы хотим предоставить абитуриентам с инвалидностью такие же возможности, как и остальным. Они также должны иметь возможность подавать документы в пять вузов на три специальности», — сказал он.
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