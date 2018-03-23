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Лауреатом городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества» стала учитель истории школы №2031
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Лауреатом городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества» стала учитель истории школы №2031 

Управа района Косино-Ухтомский 53 минуты назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Третий этап этого мероприятия проходил в феврале и носил название «Примером сильны и сердцем отважны!».
Светлана Насонова получила звание лауреата за проведение памятных патриотических акций «Ты выстоял, Великий Сталинград!». Они были организованы в школьном музее «История образования в Косино». Кстати, этот талантливый педагог является руководителем музея.
Отметим, что Городской Фестиваль «Духовные скрепы Отечества» проводят с целью повышения патриотического воспитания обучающихся, развития духовности, гражданской ответственности. К основным задачам можно отнести: повышение роли музеев в учебном процессе, выявление лучших современных форм работы педагогов.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
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