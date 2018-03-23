Лауреатом городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества» стала учитель истории школы №2031

Третий этап этого мероприятия проходил в феврале и носил название «Примером сильны и сердцем отважны!».

Светлана Насонова получила звание лауреата за проведение памятных патриотических акций «Ты выстоял, Великий Сталинград!». Они были организованы в школьном музее «История образования в Косино». Кстати, этот талантливый педагог является руководителем музея.

Отметим, что Городской Фестиваль «Духовные скрепы Отечества» проводят с целью повышения патриотического воспитания обучающихся, развития духовности, гражданской ответственности. К основным задачам можно отнести: повышение роли музеев в учебном процессе, выявление лучших современных форм работы педагогов.