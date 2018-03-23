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Воспитанники студии «Грамотейка» завоевали призовые места на Всероссийском конкурсе-игре
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Воспитанники студии «Грамотейка» завоевали призовые места на Всероссийском конкурсе-игре 

Управа района Косино-Ухтомский 53 минуты назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Дипломы различных степеней получили воспитанники студии «Грамотейка» ДТДиМ «Восточный». Ребята стали обладателями призовых мест на Всероссийском конкурсе-игре по русскому языку «Журавлик», который проходил с 12 по 18 марта. Диплом первой степени завоевала Юлия Макаренко. К конкурсу участникам помогала подготовиться Наталья Черкасова, педагог студии «Грамотейка».
Отметим, что конкурс рассчитан на школьников 2-11 классов. Ребенку предлагается решить тестовое задание за сорок пять минут. Педагог проводит «Журавлика» в классе, предварительно скачав задания в Рабочем кабинете электронной школы «Знаника». Задания конкурса-игры различаются по сложности, они разделены на группы в зависимости от возраста школьников. Основная цель этого мероприятия —развивать интерес учащихся к изучению русского языка.
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