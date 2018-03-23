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Преображенские студенты с интересом познакомились с экспозицией «Smart City»
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Преображенские студенты с интересом познакомились с экспозицией «Smart City» 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Студенты Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23 побывали в «Умном городе» на ВДНХ.
Центр информационных технологий «Умный город» показал в режиме онлайн самые новые и технологичные сервисы для горожан.
Преображенские студенты с интересом познакомились с экспозицией «Smart City». В частности, ребят заинтересовала карта развития бесплатной городской сети Wi-Fi. Большой интерес студенты проявили к образовательной программе IT-центра с занятиями, семинарами и шоу для школьников, студентов и взрослых. В «Умном городе» можно бесплатно получить навыки, которые пригодятся в сфере IT-деятельности — в частности, научиться разрабатывать мобильные приложения и сайты.
Экскурсию для ребят организовали преподаватель физики Е. Виноградова и педагог-организатор А. Заикина.
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