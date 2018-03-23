Заседание «Клуба историков» прошло в парке «Россия — моя история»

Доктор исторических наук и главный редактор корпорации «Российский учебник» Руслан Гагкуев выступил перед екатеринбургскими преподавателями и презентовал новый альбом «Русское зарубежье. Великие соотечественники. 100 судеб эмиграции в XX веке».

«Мы должны знать этих людей и гордиться ими. Благодаря им Россия внесла вклад в мировую науку и культуру. Это то наследие, которые мы должны признать своим», — рассказывает Руслан Гагкуев.

Также на встрече обсудили спорные вопросы в учебниках истории. По словам Гагкуева, к спорным вопросам надо подходить взвешено, не склоняя их в какую-то одну сторону. По его мнению, нужно учить думать, предлагая им материалы из разных источников. Он также ответил на вопросы педагогов.

«Представлен очень интересный пласт информации. Нас познакомили с новым альбомом. Это иллюстрированный материал, он, действительно, важен для учителей и детей. Можно раскрыть перед учениками книгу и показать им конкретного деятеля, это важно. Также показали много учебников, методические разработки, которые на самом деле можно успешно использовать при работе», — поделилась своими впечатлениями от встречи учитель истории школы № 106 Лариса Лушова.

На площадке Клуба историков фонд святой Екатерины и исторический парк планируют проводить также семинары для учителей истории, открытые лекции для школьников и студентов и кинолектории. Отметим, что парк «Россия — моя история» является живым учебником истории, которые интересен детям и взрослым. Историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике сделали его мультимедийным, превратив изучение истории в увлекательное приключение. В историческом парке представлены все новейшие формы информационных носителей.