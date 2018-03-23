В округе прошел открытый конкурс санитарных постов «Боевая подруга»

Мероприятие проводилось в рамках движения «Школа безопасности» в школе № 2101. В нем приняли участие 15 команд девушек 6-10 классов из учебных заведений запада Москвы

В жюри вошли профессионалы своего дела: инспектор 3 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Алексей Борзых, инструктора ВСЦ Штурм, наставники и члены дружины юных пожарных Школы № 2101.

Конкурс санпостов — мероприятие традиционное для Западного округа, проводится с 2007 года.

Соревнования открыл представитель МЧС Алексей Борзых с напутственными словами, он отметил важность проведения подобных мероприятий, пожелал детям успехов и удачи, затем участники получили маршрутные листы и приступили к выполнению заданий.

Девушки надевали боевую одежду пожарного, накладывали всевозможные повязки, проводили шинирование, переносили пострадавшего на носилках, надевали противогаз на пострадавшего и изготавливали ватно-марлевую повязку, а также отвечали на вопросы по оказанию первой помощи и истории пожарной охраны.

Все этапы конкурса были направлены на формирование важных умений и знаний, отработку навыков оказания первой помощи, закрепление курса пожарной безопасности, воспитание чувства коллективизма и способности действовать в чрезвычайных обстоятельствах. В ходе состязаний учитывалась быстрота, правильность и слаженность действий. А в конце конкурсанткам предложили совсем необычное задание: сделать яркий, запоминающийся костюм медсестры.

Праздник удался. Яркая форма участников, санитарные сумки, боевые девизы — все настраивало на позитив. По тогам конкурса победителями стали среди 6 –х классов — команда школы №97, среди 7-х классов — команда школы №97, среди 8 классов — команда школы № 1195, среди 9-10 классов — команда школы № 2101.

В наших девчонках можно не сомневаться, к жизни они готовы!