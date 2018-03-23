На день открытых дверей пригласила жителей Юго-Востока школа имени Балакирева

Гостей ждут в детской школе искусств имени Балакирева: послезавтра, 25 марта, здесь пройдет День открытых дверей, в рамках которого посетить образовательное учреждение сможет любой желающий.

В этот день жители округа смогут ознакомиться с образовательными программами школы, пройти консультации с различными педагогами, а также посетить выступления коллективов и сольных исполнителей — учащихся ДШИ.

— Желающих поступить на бюджетное отделение мы ждем с 10.00 до 16.00, — рассказала представитель ДШИ имени М. А. Балакирева Екатерина Ремизова.

Напомним, школа находится по адресу улица Ферганская, дом 23. Для консультаций нужно будет прийти с 11.00 до 15.00 в фойе школы. Вход свободный.