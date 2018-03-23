Ещё
Музыкальной школе № 64 столичного Юго-Запада исполняется сорок пять лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Музыкальной школе № 64 столичного Юго-Запада исполняется сорок пять лет 

Твоя Газета 49 минут назад
Фото: Твоя Газета
В этом году детская музыкальная школа № 64 празднует свой 45-й день рождения. За это время из ее стен вышли более 22 000 выпускников.
Школа не только дает детям музыкальное образование, но и является полноценным просветительским учреждением для всех возрастных категорий. Учащиеся регулярно выступают в обществе слепых Ломоносовского района, в православном Свято-Софийском детском доме, в прогимназии № 1733. И сегодня школа продолжает сотрудничать с районным ТЦСО, выступая там с ежемесячными концертами, а в соответствии с городским проектом «Классическая музыка в детском саду» учащиеся и преподаватели ежемесячно выступают в дошкольных учреждениях.
Наряду со сложившимися традициями, в музыкальной школе № 64 появилось много новых проектов. Например в концертном зале выступают приглашенные музыканты и студенты из ведущих профессиональных образовательных учреждений города Москвы, пропагандируя классическую музыку.
Твоя Газета: последние новости
Грамоты префекта ЮЗАО получили победители окружного конкурса на лучшую организацию охраны труда Студенты образовательного комплекса «Юго-Запад» приняли участие в V Съезде волонтеров Образовательный комплекс демонстрирует высокое качество профессиональной подготовки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1651
Еще одна страна вышлет российских дипломатов149
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре15
Британия испугалась мести России113
Успенскую сняли с рейса за дебош176
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
04:51
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре
Общество
02:57
Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
Шоу-бизнес
01:23
Савченко рассказала про переворот: запись со скрытой камеры
Политика Украина
01:11
Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса
Происшествия
01:22
Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким
Общество Конфликты
01:30
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение