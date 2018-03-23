Музыкальной школе № 64 столичного Юго-Запада исполняется сорок пять лет

В этом году детская музыкальная школа № 64 празднует свой 45-й день рождения. За это время из ее стен вышли более 22 000 выпускников.

Школа не только дает детям музыкальное образование, но и является полноценным просветительским учреждением для всех возрастных категорий. Учащиеся регулярно выступают в обществе слепых Ломоносовского района, в православном Свято-Софийском детском доме, в прогимназии № 1733. И сегодня школа продолжает сотрудничать с районным ТЦСО, выступая там с ежемесячными концертами, а в соответствии с городским проектом «Классическая музыка в детском саду» учащиеся и преподаватели ежемесячно выступают в дошкольных учреждениях.