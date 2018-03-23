ВТБ подписал соглашение с Северо-Осетинским госуниверситетом им. Хетагурова

22 марта состоялась рабочая встреча руководителя розничного бизнеса ВТБ в РСО — Алания Заурбека Дзгоева и ректора Северо-Осетинского государственного университета Алана Огоева, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве.

В рамках договора ВТБ будет оказывать поддержку образовательным проектам ВУЗа, а также предоставлять возможность студентам проходить практику в розничных подразделениях банка в республике. Еще одним направлением сотрудничества станет развитие зарплатного проекта.

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в РСО — Алания Заурбек Дзгоев подчеркнул: «Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с ведущим ВУЗом республики, который готовит высококлассных, квалифицированных специалистов профильных экономических специальностей. Будем рады подкрепить теоретические знания студентов университета и поделиться с ними практическими навыками и опытом».