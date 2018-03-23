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Двух должностных лиц в Удмуртии привлекли к ответственности из-за нападения в школе
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Двух должностных лиц в Удмуртии привлекли к ответственности из-за нападения в школе 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Как отмечается, прокуратура провела проверку в учебном заведении, в результате которой выяснилось, что шестиклассник напал с ножом на своего одноклассника. При этом руководство школы не обращалось в полицию, информация в правоохранительные органы дошла лишь после вмешательства прокуратуры.
Школьник не был поставлен на внутришкольный учёт, никакая работа по профилактике с ним не проводилась.
Из-за выявленных нарушений прокуратура направила в адрес директора представление. Его уже рассмотрели и приняли меры.
Ранее «Сусанин» передавал, что в Удмуртии планируют создать службы примирения для школьников.
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 Ещё 3 источника 
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