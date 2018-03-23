Двух должностных лиц в Удмуртии привлекли к ответственности из-за нападения в школе

Как отмечается, прокуратура провела проверку в учебном заведении, в результате которой выяснилось, что шестиклассник напал с ножом на своего одноклассника. При этом руководство школы не обращалось в полицию, информация в правоохранительные органы дошла лишь после вмешательства прокуратуры.

Школьник не был поставлен на внутришкольный учёт, никакая работа по профилактике с ним не проводилась.

Из-за выявленных нарушений прокуратура направила в адрес директора представление. Его уже рассмотрели и приняли меры.