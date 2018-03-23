Владимирский филиал РАНХиГС — успешный вуз региона

Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации очередной раз подтвердил свою репутацию успешного вуза региона, блестяще пройдя серьезнейшее испытание — аккредитационную экспертизу.

Аккредитацию проводила группа экспертов с 12 по 16 февраля, которая скрупулёзно проверила все документы и материально-техническую базу филиала. В результате проверки подтвердили аккредитацию все 13 образовательных программы, реализуемые во Владимирском филиале РАНХиГС. Стоит отметить тот факт, что экспертизу успешно прошли 5 одноименных с бакалавриатом программ магистратуры и программа аспирантуры по экономике, ранее не имевшие аккредитации.

Эксперты отметили высокое качество подготовки документов, отличную материальную базу, высокий уровень профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава и студентов филиала.

В результате проведения аккредитации эксперты не выявили существенных недостатков в работе филиала и приняли положительное решение.

Результаты аккредитации были ожидаемы, так как филиал за последние три года продемонстрировал позитивные перемены. Одним из существенных показателей деятельности вузов является результаты Мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования, которую проводит Минобрнауки . Эти показатели у филиала улучшаются с каждым годом.

Результаты мониторинга эффективности деятельности Владимирского филиала РАНХиГС за 2017 год (по данным Министерства образования и науки Российской Федерации, www.miccedu.ru)

В числе данных показателей можно выделить и средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение (в 2017 году данный показатель составил 63,55 балла при пороговом значении 60), и научно-исследовательскую деятельность, и международную деятельность, и остепенность преподавателей (более 93% штатных преподавателей имеют степень кандидата и доктора наук).