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В Шелеховском районе полицейские и учителя проводят мероприятия по безопасности дорожного движения
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В Шелеховском районе полицейские и учителя проводят мероприятия по безопасности дорожного движения 

Хот 32 минуты назад
Фото: Хот
В преддверии школьных каникул в школах
Шелеховского района сотрудники Госавтоинспекции и педагоги проводят
профилактические мероприятия.
В заключительную неделю учебной четверти
во всех школах города и района традиционно проводятся инструктажи по  безопасности дорожного движения и встречи с сотрудниками полиции. В  школе села Баклаши для всех учеников педагоги подготовили интерактивный
урок «Мы за безопасность!».
Обучающиеся с 1 по 6 классы рассказывали в  игровой форме о правилах безопасного поведения на дороге. Ребята читали
стихи, пели песни, показывали поучительные сценки. Для зрителей стало
неожиданным, когда герои знакомых мультфильмов заговорили голосами их  сверстников, они в буквальном смысле «ожили» и рассказали о правилах для  велосипедистов и о важности использования светоотражателей.
В завершение встречи организаторы вручили школьникам памятки, а сотрудники ГИБДД пожелали ребятам хороших и безопасных каникул.
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