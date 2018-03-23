В Шелеховском районе полицейские и учителя проводят мероприятия по безопасности дорожного движения

В преддверии школьных каникул в школах

Шелеховского района сотрудники Госавтоинспекции и педагоги проводят

профилактические мероприятия.

В заключительную неделю учебной четверти

во всех школах города и района традиционно проводятся инструктажи по безопасности дорожного движения и встречи с сотрудниками полиции. В школе села Баклаши для всех учеников педагоги подготовили интерактивный

урок «Мы за безопасность!».

Обучающиеся с 1 по 6 классы рассказывали в игровой форме о правилах безопасного поведения на дороге. Ребята читали

стихи, пели песни, показывали поучительные сценки. Для зрителей стало

неожиданным, когда герои знакомых мультфильмов заговорили голосами их сверстников, они в буквальном смысле «ожили» и рассказали о правилах для велосипедистов и о важности использования светоотражателей.

В завершение встречи организаторы вручили школьникам памятки, а сотрудники ГИБДД пожелали ребятам хороших и безопасных каникул.