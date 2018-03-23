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В Москве прошел первый выпускной «Серебряного университета»
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В Москве прошел первый выпускной «Серебряного университета» 

Авторадио 57 минут назад
Как сообщает официальный портал мэра столицы, первый в России университет для старшего поколения выпустил почти 3 тысячи студентов. Получить знания в рамках образовательного проекта можно на пяти факультетах — гуманитарном, психологическом, здоровья и безопасности, культуры и творчества, информатики и массовых коммуникаций. Есть как общеразвивающие программы, так и программы профобучения. Отметим, что в ближайшие дни начнется прием нового потока. С апреля студентами «Серебряного университета» станут девять тысяч горожан.
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