В Москве прошел первый выпускной «Серебряного университета» 

Как сообщает официальный портал мэра столицы, первый в России университет для старшего поколения выпустил почти 3 тысячи студентов. Получить знания в рамках образовательного проекта можно на пяти факультетах — гуманитарном, психологическом, здоровья и безопасности, культуры и творчества, информатики и массовых коммуникаций. Есть как общеразвивающие программы, так и программы профобучения. Отметим, что в ближайшие дни начнется прием нового потока. С апреля студентами «Серебряного университета» станут девять тысяч горожан.