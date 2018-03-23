Студенты ДВФУ вошли в Национальную сборную WorldSkills Russia

WorldSkills — международное некоммерческое движение.

Фото: пресс-служба ДВФУ

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вошли в состав национальной сборной WorldSkills Russia. Софья Бельды и Владислав Малеев из Школы естественных наук ДВФУ стали единственными представителями Приморского края в команде и будут готовиться к Чемпионатам Европы и мира в 2018 и 2019 годах. Расширенный состав сборной из 189 студентов утвердил союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия )».

Как сообщил директор департамента среднего профобразования и развития профессиональных компетенций ДВФУ Михаил Сивцев , студенты вошли в сборную по компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр». Чтобы попасть на Чемпионат EuroSkills в Будапеште в 2018 году и Чемпионат мира WorldSkills в Казани в 2019 году, им предстоит пройти предварительные испытания и выполнить задания экспертов. Помимо основных профессиональных компетенций участники продемонстрируют коммуникативные навыки, способность выдерживать психологические нагрузки и другие качества. По результатам отборов будет сформирован основной состав национальной команды.

«Включение студентов ДВФУ в сборную подтверждает высокий уровень их подготовки, — отметил Михаил Сивцев. — Участвуя в движении WorldSkills, университет развивает компетенции студентов в соответствии со строгими международными стандартами. Так ДВФУ привлекает новых работодателей в качестве партнеров и повышает конкурентоспособность выпускников в современной глобальной и региональной экономике».

Дальневосточный федеральный университет становится флагманом международного движения WorldSkills на Дальнем Востоке, внедряя новые методики в программы высшего и среднего профессионального образования. В 2017 году студенты завоевали медали первого Национального чемпионата WorldSkills Russia в двух компетенциях. В 2018 году университет усиливает участие в WorldSkills: в апреле ДВФУ проведет вузовский чемпионат по 13 компетенциям, а на летней сессии — сразу 15 демонстрационных экзаменов по международным стандартам.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, цель которого — повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Для этого в разных странах регулярно проходят конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.