После резни в пермской школе для подростков собираются ввести курсы самообороны на базе ОБЖ

После резни в пермской школе, а также серии недавних нападений педофилов на детей на Гайве Пермский региональный правозащитный центр предложил ввести в школьную программу ОБЖ навыки самообороны. Эксперты считают, что в основу школьных курсов самообороны нужно положить известную систему «крав мага», которую преподают на государственном уровне в Израиле , и её детский вариант «тай-крав». «Крав мага» и «тай-крав» не относятся к единоборствам, рукопашному бою или спорту. Это доступная при любой физической подготовке система самообороны, основанная на использовании инстинктов, психологии, уязвимых мест нападающего и подручных средств.

Министерство образования и науки Пермского края поддерживало общественную инициативу.

— Обучение школьников и учителей самообороне может входить в программу внеурочных или дополнительных образовательных занятий, — сообщили 59.ru в краевом министерстве образования . — Это решение должны принять сами школы и родители учащихся. Также необходимо продумать кадровый вопрос, потому как обучать педагогов и детей контактному бою должны квалифицированные тренеры.

В краевом министерстве территориального развития также поддержали предложение ввести такие курсы.

— Считаем целесообразным проведение курсов самообороны с учащимися и педагогами, — сообщили 59.ru в ведомстве. — Вместе с тем, имеется ряд вопросов. Сколько тренеров тай-крав имеется в Пермском крае и какое количество детей и взрослых они могут обучать одновременно. В каких населенных пунктах Пермского края уже проводятся тренировки по данной системе. Имеются ли официально зарегистрированные программы подготовки по системе тай-крав, лицензии, другие официальные документы, подтверждающие легальность таких занятий.

Как сообщает ПРПЦ, численность тренеров тай-крав составляет шесть человек, тренировки по такой системе самообороны проводятся только в Перми . Охват обучающихся: два тренера — на класс до 30 детей; два тренера — на группу до 20 взрослых. Таким образом, возможно единовременное обучение 90 детей и 60 взрослых.