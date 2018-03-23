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После резни в пермской школе для подростков собираются ввести курсы самообороны на базе ОБЖ
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После резни в пермской школе для подростков собираются ввести курсы самообороны на базе ОБЖ 

59.ru 39 минут назад
Фото: 59.ru
После резни в пермской школе, а также серии недавних нападений педофилов на детей на Гайве Пермский региональный правозащитный центр предложил ввести в школьную программу ОБЖ навыки самообороны. Эксперты считают, что в основу школьных курсов самообороны нужно положить известную систему «крав мага», которую преподают на государственном уровне в Израиле, и её детский вариант «тай-крав». «Крав мага» и «тай-крав» не относятся к единоборствам, рукопашному бою или спорту. Это доступная при любой физической подготовке система самообороны, основанная на использовании инстинктов, психологии, уязвимых мест нападающего и подручных средств.
Министерство образования и науки Пермского края поддерживало общественную инициативу.
— Обучение школьников и учителей самообороне может входить в программу внеурочных или дополнительных образовательных занятий, — сообщили 59.ru в краевом министерстве образования. — Это решение должны принять сами школы и родители учащихся. Также необходимо продумать кадровый вопрос, потому как обучать педагогов и детей контактному бою должны квалифицированные тренеры.
В краевом министерстве территориального развития также поддержали предложение ввести такие курсы.
— Считаем целесообразным проведение курсов самообороны с учащимися и педагогами, — сообщили 59.ru в ведомстве. — Вместе с тем, имеется ряд вопросов. Сколько тренеров тай-крав имеется в Пермском крае и какое количество детей и взрослых они могут обучать одновременно. В каких населенных пунктах Пермского края уже проводятся тренировки по данной системе. Имеются ли официально зарегистрированные программы подготовки по системе тай-крав, лицензии, другие официальные документы, подтверждающие легальность таких занятий.
Как сообщает ПРПЦ, численность тренеров тай-крав составляет шесть человек, тренировки по такой системе самообороны проводятся только в Перми. Охват обучающихся: два тренера — на класс до 30 детей; два тренера — на группу до 20 взрослых. Таким образом, возможно единовременное обучение 90 детей и 60 взрослых.
— Мы предлагаем создать сеть школьных инструкторов самообороны из числа учителей ОБЖ и физкультуры, — рассказал главный тренер Федерации детской самообороны Тай-крав и центра контактного боя Крав мага Перми Владимир Саворовский. — Сейчас наша федерация проходит регистрацию в Минюсте. Крав мага широко применяется на государственном уровне в Израиле для обучения гражданского населения, включая малышей. С учётом фактов вооружённых нападений на школы и в интересах общественной безопасности, тренерский состав тай-крав готов на безвозмездной основе готов проводить установочные занятия для классов и учителей.
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