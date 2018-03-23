Врио губернатора обсудил в НГТУ развитие университета как опорного вуза Новосибирской области

В частности, руководитель региона ознакомился с работой созданного на базе НГТУ Института социальных технологий и реабилитации для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья, побывал в центре прототипирования, осмотрел выставку научных разработок ученых НГТУ.

Встреча с руководством вуза состоялась в новом здании научной библиотеки НГТУ. Четырехэтажное здание научной библиотеки НГТУ, оснащенное современными технологиями, названо в честь первого ректора НЭТИ-НГТУ Г. П. Лыщинского, оно было сдано в эксплуатацию в 2016 году.

На встрече обсуждались пути повышения роли НГТУ как опорного университета во взаимодействии с регионом. Врио губернатора Андрей Травников отметил уникальность вуза: «Всегда при посещении вузов я обращаю внимание на то, как удается сочетать образовательную и научную деятельность с деятельностью внедренческой и инновационной. Здесь это получается, и получается выходить не только на опытные образцы, но и на серьезное производство. Также впечатляет взаимодействие вуза с фундаментальной наукой».

Руководитель области также высоко оценил деятельность Института социальных технологий и реабилитации.

Андрей Травников подтвердил, что принял предложение университета о вхождении в состав наблюдательного совета программы развития НГТУ. Справка. В 2017 году Новосибирский государственный технический университет в числе 22 российских вузов стал победителем второго этапа конкурса программы министерства образования и науки Российской Федерации по созданию опорных вузов. Статус опорного вуза получают учебные заведения, которые способны решать задачи подготовки специалистов высокого уровня для нужд региона, стать научным центром, создать социально-культурную инфраструктуру.

НГТУ с представленной программой развития опорного университета вошел группу из восьми вузов, которым выделяется федеральное финансирование для реализации программ.

Институт социальных технологий и реабилитации НГТУ — единственное в регионе специализированное образовательное учреждение, осуществляющее профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, в частности, в инклюзивной форме. Здесь обучаются более 300 студентов из различных регионов России — от Сочи до Камчатки.

В учебном процессе активно используются индивидуальные и групповые консультации, сурдоперевод, информационные технологии: (электронные учебники, обучающие и информационно-справочные системы; тестирующие и диагностирующие программы, интернет-ресурсы, разработанный в НГТУ программно-аппаратный комплекс жестовой речи — компьютерный сурдопереводчик).

На базе Института социальных технологий и реабилитации НГТУ создается Региональный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это уникальная площадка для Сибирского федерального округа. Преподаватели вузов Сибири будут осваивать новые технологии работы со студентами, имеющими инвалидность, а сами студенты и их родители, учителя школ, специалисты и работодатели — получать консультации.

Здание Института социальных технологий и реабилитации НГТУ введено в эксплуатацию в 2013 году. Площадь семиэтажного здания составляет 8 тыс. кв. м. Оно специально спроектировано для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.