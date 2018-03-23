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Компания «Хуавэй» обучит индонезийских студентов
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Компания «Хуавэй» обучит индонезийских студентов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Джакарта, 22 марта /Синьхуа/ — Индонезийский филиал компании «Хуавэй» и 12 технических школ Индонезии подписали сегодня меморандум, давший старт реализации плана «Умное поколение — из студентов в инженеры». Согласно соглашению, компания «Хуавэй» предоставит тысяче студентов местных профтехучилищ бесплатное пятидневное обучение информационным и телекоммуникационным технологиям. Фотографии Синьхуа / Ду Юй  Джакарта, 22 марта /Синьхуа/ — Индонезийский филиал компании «Хуавэй» и 12 технических школ Индонезии подписали сегодня меморандум, давший старт реализации плана «Умное поколение — из студентов в инженеры». Согласно соглашению, компания «Хуавэй» предоставит тысяче студентов местных профтехучилищ бесплатное пятидневное обучение информационным и телекоммуникационным технологиям. Фотографии Синьхуа / Ду Юй
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