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Всемирный форум татар собирает деньги для оплаты штрафов директора школы «СОлНЦе»
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Всемирный форум татар собирает деньги для оплаты штрафов директора школы «СОлНЦе» 

Казанский репортер 32 минуты назад
Фото: Казанский репортер
Зампредседателя Всемирного форума татар Айрат Файзрахманов призвал татарскую общественность помочь директору казанской школы «СОлНЦе» Павлу Шмакову оплатить штрафы. Сообщение Файзрахманов оставил в социальных сетях. Напомним, решение о штрафе ранее утвердил Верховный суд Казани в связи с тем, что в школе Шмакова русский и татарский язык преподавались на равных условиях. Павел Шмаков ранее обратился в суд, отстаивая обязательное преподавание татарского языка. Прокуратура провела проверку в школе и, помимо языковых, нашла и другие недочеты. В частности Шмакова обвинили в непредставлении в прокуратуру персональных данных родителей. Крометого, внутренние документы школы, как утверждалось, были в ненадлежащем виде. Сумма штрафов составила 27 тысяч рублей. «Я считаю, что штрафы Павла Шмакова за татарский язык — это долг нашего народа! Давайте выразим благодарность от нации — каждый поможет ему, хоть немного», — пишет Айрат Файзрахманов в Facebook. К сообщению активист прикрепил расчетный счет школы, куда можно перечислить средства. Павел Шмаков выразил благодарность Всемирному форуму татарской молодежи за такую инициативу.
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