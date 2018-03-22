Всемирный форум татар собирает деньги для оплаты штрафов директора школы «СОлНЦе» 

Зампредседателя Всемирного форума татар Айрат Файзрахманов призвал татарскую общественность помочь директору казанской школы «СОлНЦе» Павлу Шмакову оплатить штрафы. Сообщение Файзрахманов оставил в социальных сетях. Напомним, решение о штрафе ранее утвердил Верховный суд Казани в связи с тем, что в школе Шмакова русский и татарский язык преподавались на равных условиях. Павел Шмаков ранее обратился в суд, отстаивая обязательное преподавание татарского языка. Прокуратура провела проверку в школе и, помимо языковых, нашла и другие недочеты. В частности Шмакова обвинили в непредставлении в прокуратуру персональных данных родителей. Крометого, внутренние документы школы, как утверждалось, были в ненадлежащем виде. Сумма штрафов составила 27 тысяч рублей. «Я считаю, что штрафы Павла Шмакова за татарский язык — это долг нашего народа! Давайте выразим благодарность от нации — каждый поможет ему, хоть немного», — пишет Айрат Файзрахманов в Facebook. К сообщению активист прикрепил расчетный счет школы, куда можно перечислить средства. Павел Шмаков выразил благодарность Всемирному форуму татарской молодежи за такую инициативу.