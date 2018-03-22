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Учительница избивала и оскорбляла школьников в Нижегородской области
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Учительница избивала и оскорбляла школьников в Нижегородской области 

Newsroom24 35 минут назад
Фото: Newsroom24
Борской городской прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении 40-летней учительницы английского языка одной из местных школ.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в надзорном ведомстве.
Проверкой установлено, что в январе-феврале 2018 года учительница наносила неоднократные удары учебниками, в том числе и по голове, несовершеннолетним школьникам.
Кроме того, преподаватель называла детей «даунами» и «дебилами».
О действиях преподавателя стало известно после того, как пострадавшие ученики пожаловались своим родителям, а те, в свою очередь, обратились к директору школы.
В ходе проведения проверки педагог написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Известно, что в этой школе женщина работает недавно, а до этого сменила несколько учебных заведений, из которых увольнялась в силу своего неуживчивого характера.
Расследование продолжается.
Напомним, нижегородец избил учительницу, поставившую его сыну две «двойки».
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