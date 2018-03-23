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В вузе на Ленинградском проспекте научат читать по лицам
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В вузе на Ленинградском проспекте научат читать по лицам 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В четверг, 29 марта, в малом зале Московского международного университета (ММУ), который находится на Ленинградском проспекте, проведут бесплатный мастер-класс «FaceReader. Прочитай его лицо. Правильно». Своими знаниями поделится врач-психиатр, эксперт Международной академии исследования лжи и профайлер Алексей Филатов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
— Любое общение между людьми сопровождается их взаимной оценкой друг друга. Мы считываем выражения лица, жесты, позы, интонации, взгляд и многое другое. Однако для взаимопонимания лицо имеет гораздо большее значение, чем все остальное, — рассказал Филатов. — Сегодня синтез научного подхода, современных компьютерных технологий, психологии, математики и статистики позволили абсолютно точно определить характер человека по чертам его лица.
Участие бесплатное, но необходима регистрация на сайте вуза https://mi.university/ в разделе «Лекторий».
Встреча начнется в 19.00. Адрес: Ленинградский проспект, 17. (мю)
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