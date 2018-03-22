Ученики профильных классов «Сириуса» в Сочи будут решать задачи для «Яндекса»

СОЧИ , 22 марта. / ТАСС /. Учащиеся профильных инженерно-математических классов образовательного центра «Сириус» в Сочи будут решать реальные задачи для компании «Яндекс» . Об этом сообщила в четверг журналистам руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

В четверг фонд и управление по образованию и науке администрации Сочи подписали соглашение об открытии в школе профильных инженерно-математических классов для старшеклассников курорта. Ранее сообщалось, что классы создадут на базе новой школы образовательного центра «Сириус», роботу которого курирует фонд. Школа должна начать работу в 2018 году.

"Один из разработчиков программы [для профильного класса] — это компания «Яндекс». Те задачи, которые ребята будут получать, будут в учебной форме, но абсолютно настоящими, реальными Таким образом, у каждого из них (учеников — прим. ТАСС) уже будет четкое представление о том, какие навыки, какие знания, какие умения нужны реальным работодателям, которые будут в том числе и их педагогами", — рассказала Шмелева.

Программирование будет одним из предметов, который станут изучать в профильном классе. Им предложат использовать язык программирования Python — одного из самых популярных языков в мире. Проект реализуют совместно с «Яндекс. Лицей» — экспериментальной образовательной платформой для школьников, специализирующейся на Python.

Другие профильные предметы — физику, математику, информатику, химию и биологию — старшеклассники будут изучать в «Сириусе», куда станут приходить на полный день. Базовыми школами для профильных классов будут гимназия №8 и лицей №59, в которых старшеклассники будут учиться три дня в неделю, в каждом учреждении будет базироваться по одному классу.

"Сириус" берет на себя все, что связано с профильной подготовкой самых сильных сочинских школьников, которые сейчас проходят отбор, которые готовятся к экзаменам", — отметила Шмелева.