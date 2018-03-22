Отбор учащихся начальной школы в секцию по баскетболу стартовал в школе №998

Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения в среду, 21 марта.

Набор в группу начальной подготовки проходит для учащихся 1-4 классов школы №998. Занятия будет проводить Всеволод Грызлов — тренер «Спортивной школы олимпийского резерва №49 „Тринта“ Москомспорта.

— В настоящее время занятия для детей проводятся на базе нашей школы на основании заявления родителей. Планируется сформировать минимум две группы учащихся 2-4 классов. Уже сейчас мы набралиребят в первую группу. В перспективе — заключение договора взаимодействия со „Спортивной школой олимпийского резерва №49 „Тринта“, чтобы дать возможность ребятам заниматься спортом на профессиональном уровне. Подобная договоренность существует у нашей школы со спортивной школой №29 „Хамовники“, на базе которой наши учащиеся занимаются акробатическим рок-н-роллом, — рассказала нашей редакции директор ГБОУ „Школа №998“ Ирина Романова

Фото: „Тринта“