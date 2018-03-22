Ещё
Отбор учащихся начальной школы в секцию по баскетболу стартовал в школе №998
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отбор учащихся начальной школы в секцию по баскетболу стартовал в школе №998 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Братеево города Москвы
Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения в среду, 21 марта.
Набор в группу начальной подготовки проходит для учащихся 1-4 классов школы №998. Занятия будет проводить Всеволод Грызлов — тренер «Спортивной школы олимпийского резерва №49 „Тринта“ Москомспорта.
— В настоящее время занятия для детей проводятся на базе нашей школы на основании заявления родителей. Планируется сформировать минимум две группы учащихся 2-4 классов. Уже сейчас мы набралиребят в первую группу. В перспективе — заключение договора взаимодействия со „Спортивной школой олимпийского резерва №49 „Тринта“, чтобы дать возможность ребятам заниматься спортом на профессиональном уровне. Подобная договоренность существует у нашей школы со спортивной школой №29 „Хамовники“, на базе которой наши учащиеся занимаются акробатическим рок-н-роллом, — рассказала нашей редакции директор ГБОУ „Школа №998“ Ирина Романова.
Фото: „Тринта“
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Уроки проекта активного долголетия состоялись в школах района Оформить абонемент на пользование онлайн-архивом книг теперь можно в районной библиотеке На встрече с главой управы рассказали о датах проведения субботников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии244
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах95
Рост пенсий, способ перехвата «Сармата» и другие события дня21
США останутся без Турции44
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение