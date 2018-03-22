Прощание с букварем прошло у первоклассников школы №281

В первом учебном корпусе государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 281» 20 марта прошло праздничное мероприятие «Прощание с Букварем». Об этом сообщает официальный сайт школы.

«Первоклассники отгадывали загадки про буквы алфавита, сказки по отрывкам, а также сказочных героев, танцевали и веселились. В конце мероприятиям учащиеся 1 «А» и 1 «Б» и их классные руководители получили грамоты об успешном освоении первой учебной книги», — говорится в сообщении.

По словам педагогов, ребята были рады освоением ими одной из знаковых книг. (вт)