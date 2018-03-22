В дошкольном учреждении школы №1558 провели мастер-класс «Кокошник — забытая корона русских красавиц»

В рамках реализации проекта «Русский сарафан» в дошкольном отделении школы № 1558 состоялся мастер-класс «Кокошник — забытая корона русских красавиц». Об этом говорится на официальном сайте учебного учреждения.

«Воспитатели рассказали, что упоминания о кокошнике встречаются со времен Древней Руси. Забытая корона русских женщин имела разнообразные конструкции и украшения, для каждой губернии была характерна своя форма», — говорится в сообщении.

По словам педагогов, родители и дети проявили большую фантазию в изготовлении и украшении кокошников. (вт)