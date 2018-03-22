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В дошкольном учреждении школы №1558 провели мастер-класс «Кокошник — забытая корона русских красавиц»
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В дошкольном учреждении школы №1558 провели мастер-класс «Кокошник — забытая корона русских красавиц» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В рамках реализации проекта «Русский сарафан» в дошкольном отделении школы № 1558 состоялся мастер-класс «Кокошник — забытая корона русских красавиц». Об этом говорится на официальном сайте учебного учреждения.
«Воспитатели рассказали, что упоминания о кокошнике встречаются со времен Древней Руси. Забытая корона русских женщин имела разнообразные конструкции и украшения, для каждой губернии была характерна своя форма», — говорится в сообщении.
По словам педагогов, родители и дети проявили большую фантазию в изготовлении и украшении кокошников. (вт)
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