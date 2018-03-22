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53 лучших студента ВоГУ получили заветные награды
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53 лучших студента ВоГУ получили заветные награды 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Ежегодный фестиваль студенческого творчества «Универсиада» прошел 21 марта. На сцене «Русского дома» наградили победителей в нескольких номинациях.
Выбрали лучших в общественной деятельности, культуре и творчестве, спорте, волонтерстве, научной деятельности и других номинациях.
«Это очень важное событие для тех студентов, которые занимают активную позицию и, помимо учебы, находят время на воплощения своих креативных идей. Победителями становятся выпускники и в критериях оценки вся их деятельность за 4 года обучения. Можно сказать, что это квинтэссенция их работы», — отметила специалист по работе с молодежью ВоГУ Лидия Аникина.
В завершение торжества на сцене выступили творческие коллективы. Уже порядка 20 лет в ВоГУ выбирают лучших студентов на «Универсиаде».
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