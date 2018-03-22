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В России учителям могут поднять зарплату в полтора раза
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В России учителям могут поднять зарплату в полтора раза 

Ридус 1 час назад
Российским учителям планируют поднять заработную плату в полтора раза, до 150% от среднего заработка по региону. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.
Минобразования направило письмо с соответствующей инициативой за подписью первого замглавы ведомства Валентины Переверзевой в Министерство труда.
Министерство образования и науки РФ утверждает, что, по предварительным данным Росстата, в прошлом году правительство России довело зарплаты научных работников и преподавателей вузов до уровня, установленного майскими указами президента.
Ведомство планирует и дальше повышать социальный статус российского учителя, постепенно увеличивая его уровень зарплаты до 150% от средней по региону. Однако в Министерстве считают, что это потребует выделения дополнительных бюджетных денег.
В январе «Ридус» сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о резервировании в федеральном бюджете на 2018 год бюджетных ассигнований общей суммой 14,5 миллиардов рублей на повышение оплаты труда отдельных категорий бюджетников, в том числе врачей и учителей.
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