В России учителям могут поднять зарплату в полтора раза

Российским учителям планируют поднять заработную плату в полтора раза, до 150% от среднего заработка по региону. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Министерство образования и науки РФ утверждает, что, по предварительным данным Росстата, в прошлом году правительство России довело зарплаты научных работников и преподавателей вузов до уровня, установленного майскими указами президента.

Ведомство планирует и дальше повышать социальный статус российского учителя, постепенно увеличивая его уровень зарплаты до 150% от средней по региону. Однако в Министерстве считают, что это потребует выделения дополнительных бюджетных денег.