Эксперт: российским школам необходимо менять методики обучения

"Российским школам нужны новые технологии и новые методики обучения, которые позволят формировать у учащихся исследовательские компетенции. Это даст ученику возможность быть успешным в любой профессии. А на текущий момент у нас традиционно преобладают «знаниевые компоненты»: научить чему-то, чтобы человек это знал. Он выучил, запомнил, повторил, а потом забыл или помнит, но никак это не использует", — сказал собеседник агентства по итогам пленарного заседания открывшейся в Челябинске конференции по вопросам учебно-исследовательской деятельности учащихся.

По словам Исаева, чтобы формировать в учениках исследователей, во-первых, нужно менять учебники. «На сегодняшний день у многих авторов учебников и учителей основным критерием является, знает ученик материал или нет. Это не всегда важно, главное, научить ученика добывать знания, критически к ним относиться. И вот эти методологические знания на сегодняшний день далеко не во всех учебниках даются и далеко не во всех курсах формируются», — пояснил эксперт.

Во-вторых, нужно перестраивать работу учителей, считает он. «Какие бы учебники ни были, учителя должны давать ученикам наблюдать явление, делать выводы о том, почему оно протекает, убеждаться в том, верны ли предположения о природе явления. Важно направить ученика в исследовательское русло», — подчеркнул Исаев.