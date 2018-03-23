Академия хорового искусства на Фестивальной объявила о наборе юных учеников

Академия хорового искусства имени Попова на Фестивальной улице приглашает на прослушивание музыкально одаренных мальчиков. Об этом сообщил представитель образовательного учреждения.

— Обучение в нашей академии проходит по программе начального образования, в период с 1 по 4 классы, что приравнивается к подготовительному отделению. 5 класс подразумевает средне-профессиональное образование в сфере музыки по специальности «Хоровое дирижирование». Срок программы последнего класса — 6 лет 10 месяцев, — отметили в АХИ.

Прослушивания будут проводиться 24 апреля — для 1–4 класса, 28 и 29 мая — для поступающих в пятый класс. Начало в 11.00.

Напомним, что обучение проводится на бесплатной основе. Справки и предварительная запись по телефону: 8 (495) 988-99-56, доб. 107 и 108.

Адрес образовательного учреждения — улица Фестивальная, дом 2 (метро «Речной вокзал»). (то)