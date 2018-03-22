В Молжаниновском провели конкурс чтецов

В «Школе Перспектива» учитель русского языка и литературы Галина Данилова провела для учеников 9 «А» класса тематический урок русской литературы, посвященный творчеству Александра Блока.

— Для изучения произведений поэта, писателя и публициста Александра Блока учащимся была предложена выставка книг, которая была организована совместно с библиотекарями школы, — пояснил представитель администрации школы.

Также ученики ознакомились с презентацией, которая содержала подробную информацию и интересные факты из жизни классика. А сами ребята проникновенно цитировали Блока и устроили конкурс чтецов. (то)