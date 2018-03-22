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Малыши из Молжаниновского изготовили яркие скворечники
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Малыши из Молжаниновского изготовили яркие скворечники 

Управа района Молжаниновский города Москвы 21 минуту назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Дизайнер «Школы Перспектива» Людмила Максимова провела для жителей Молжаниновского открытый мастер-класс по изготовлению скворечников своими руками. В мероприятии приняли учащиеся и их родители.
— Встреча прошла интересно и творчески. Каждый смог воплотить в жизнь свою фантазию. Все скворечники получились яркими и запоминающимися. Теперь авторские работы появятся во дворе нашей школы, а также на дворовых территориях домов района, — пояснила Максимова.
Также участники урока дали обещание подкармливать пернатых друзей. (то)
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