Малыши из Молжаниновского изготовили яркие скворечники

Дизайнер «Школы Перспектива» Людмила Максимова провела для жителей Молжаниновского открытый мастер-класс по изготовлению скворечников своими руками. В мероприятии приняли учащиеся и их родители.

— Встреча прошла интересно и творчески. Каждый смог воплотить в жизнь свою фантазию. Все скворечники получились яркими и запоминающимися. Теперь авторские работы появятся во дворе нашей школы, а также на дворовых территориях домов района, — пояснила Максимова.

Также участники урока дали обещание подкармливать пернатых друзей. (то)