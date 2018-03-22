«Серебряный университет» выпустил первых студентов

Порядка трех тысяч человек окончили «Серебряный университет» для старшего поколения. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Первые 2780 выпускников «Серебряного университета», который открылся 1 ноября прошлого года, изучали иностранные языки и этикет, знакомились с культурой столицы и историей мирового театра, осваивали мобильные устройства и социальные сети, говорили о психологии личностного роста и здоровом образе жизни. Все они получили свидетельства о прохождении программ, а главное — новые знания, умения и знакомства.

«Серебряный университет» — это составляющая часть программы, принятой Правительством Москвы в интересах старшего поколения. Недавно в столице стартовал пилотный проект. Бесплатные классы, курсы и секции разделили на три базовых направления: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие. Участники смогут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, танцами, рисованием, декоративно-прикладным творчеством, пройти курсы английского языка или компьютерной грамотности.

Запись в «Серебряный университет» открыта с 1 марта в территориальных центрах социального обслуживания.

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