Ещё
Глава Адыгеи принял председателя Адыгэ Хасэ Кабардино-Балкарии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Адыгеи принял председателя Адыгэ Хасэ Кабардино-Балкарии 

АиФ Адыгея 52 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
Сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с председателем общественной организации «Адыгэ Хасэ» Кабардино-Балкарии, главным редактором газеты «Адыгэ псалъэ» Мухамедом Хафице.
Во встрече приняли участие министр образования и науки РА Анзаур Керашев, директор издательства «Эльбрус» Руслан Ацканов и сотрудники газеты «Адыгэ псалъэ».
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся изучения языка, культуры и традиций адыгов.
Глава республики выразил уверенность в тесном сотрудничестве ученых, педагогов, а также членов Адыгэ Хасэ Адыгеи и Кабардино-Балкарии в обмене опытом при формировании концепции преподавания адыгского языка с учетом региональных особенностей, издании учебников и школьных пособий.
«В Адыгее по линии министерства образования и науки РА создана специальная комиссия, состоящая из представителей различных учебно-образовательных учреждений высшей школы, которая проводит аудит изданных книг по языку, литературе и истории адыгов. Разработана дорожная карта для издания учебной литературы на адыгском языке в соответствии с федеральными стандартами. Уже готов к печати комплект учебников с 1 по 4 классы, который после соответствующих процедур будет внедряться в школах республики», — сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики также подчеркнул, что Адыгея всегда поддержит конструктивное сотрудничество с государственными и общественными институтами Кабардино-Балкарии по всем образовательным и культурным проектам.
АиФ Адыгея: последние новости
В Адыгее открылся Кавказский математический центр АГУ ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,8% За сына Касперского похитители требуют 3 миллиона евро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии152
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию116
Угрозы дошли до российской разведки56
Мэй может остаться без поддержки60
Савченко задержана316
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение