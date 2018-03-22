Глава Адыгеи принял председателя Адыгэ Хасэ Кабардино-Балкарии

Во встрече приняли участие министр образования и науки РА Анзаур Керашев , директор издательства «Эльбрус» Руслан Ацканов и сотрудники газеты «Адыгэ псалъэ».

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся изучения языка, культуры и традиций адыгов.

Глава республики выразил уверенность в тесном сотрудничестве ученых, педагогов, а также членов Адыгэ Хасэ Адыгеи и Кабардино-Балкарии в обмене опытом при формировании концепции преподавания адыгского языка с учетом региональных особенностей, издании учебников и школьных пособий.

«В Адыгее по линии министерства образования и науки РА создана специальная комиссия, состоящая из представителей различных учебно-образовательных учреждений высшей школы, которая проводит аудит изданных книг по языку, литературе и истории адыгов. Разработана дорожная карта для издания учебной литературы на адыгском языке в соответствии с федеральными стандартами. Уже готов к печати комплект учебников с 1 по 4 классы, который после соответствующих процедур будет внедряться в школах республики», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также подчеркнул, что Адыгея всегда поддержит конструктивное сотрудничество с государственными и общественными институтами Кабардино-Балкарии по всем образовательным и культурным проектам.