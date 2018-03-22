В школе №654 на улице Юных Ленинцев прошел патриотический час

Патриотический урок «Маленькие герои большой войны» состоялся в школе №654 имени Фридмана, которая расположена на улице Юных Ленинцев в районе Текстильщики. Об этом рассказали в администрации школы.

— Ученики нашей школы в рамках патриотического часа увидели, какой страшный след оставила война не только на истерзанной земле, но и в душах детей: след, который не сотрет время, — отметил представитель администрации.

Напомним, что школа №654 находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)