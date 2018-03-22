В школе №1583 на Флотской для школьников прошел спортивный праздник

В воскресенье, 18 марта, в школе № 1583 имени Керимова на Флотской улице прошел спортивный праздник. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Ученики с 5-го по 11 -й классы приняли участие в мероприятии. Школьников ждали спортивные состязания и турнир по футболу. Родители и одноклассницы пришли поболеть за спортсменов, а для младших классов старшеклассники устроили мастер-класс. В финале соревнований всем участникам были вручены сладкие призы, а победителям вручили грамоты», — уточняется на сайте.

Напомним, школа № 1583 имени Керимова находится по адресу Флотская улица, дом 64. (то)