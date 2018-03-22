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Образовательная программа «Социальный лифт» поможет студентам трудоустроиться
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Образовательная программа «Социальный лифт» поможет студентам трудоустроиться 

Портал органов государственной власти Ярославской области 50 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Подписание соглашения о сотрудничестве между региональной Корпорацией развития и Ярославским государственным техническим университетом стало очередным этапом реализации образовательной программы «Социальный лифт». Она запущена по инициативе инвестиционного блока регионального Правительства весной прошлого года и включает профориентацию студентов и определение их в кадровый резерв Правительства Ярославской области.
— Сегодня трое студентов химико-технологического факультета ЯГТУ проходят стажировку в Корпорации развития, — отметил и. о. генерального директора корпорации Евгений Васильев. — Ребята отрабатывают на практике реальные бизнес-кейсы и решают множество других практических задач. Мы нуждаемся в молодых креативных выпускниках технического вуза, которые способны профессионально анализировать технологические процессы для подготовки инвестпроектов. Специалисты Корпорации развития, со своей стороны, готовы принять участие в адаптации образовательных программ вуза за счет внедрения современных методов оценки и реализации инвестпроектов, положительно зарекомендовавших себя на практике.
Региональная власть поступательно развивает сотрудничество с учебными заведениями региона. По итогам первого этапа образовательной программы четверо выпускников ЯГТУ трудоустроены в органы инвестблока Правительства. В рамках работы по кадровому обеспечению промышленности областной департамент инвестиций и промышленности организует экскурсии для студентов профильных вузов.
— ЯГТУ активно сотрудничает с институтами развития и предприятиями реального сектора экономики, — отметила и. о. ректора технического университета Елена Степанова. — С Корпорацией развития как с ключевым субъектом работы с инвесторами мы планируем реализовать большой спектр действий по экспертизе инновационных проектов и вместе работать на развитие экономического потенциала региона. Будем заниматься научными исследованиями, сотрудничать в рамках стажировки наших студентов на базе корпорации.
Итогом совместной исследовательской работы регионального вуза со структурами инвестиционного блока Правительства стала презентация перед аудиторией Ярославского инвестфорума инвестиционных профилей муниципальных районов региона, где студенты обозначили приоритеты развития территорий. При участии Финансового университета при Правительстве РФ специалисты инвестблока организуют работу по исследованию региональной экономики и выработке рекомендаций управления инвестиционными ресурсами.
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