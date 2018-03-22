Образовательная программа «Социальный лифт» поможет студентам трудоустроиться

Подписание соглашения о сотрудничестве между региональной Корпорацией развития и Ярославским государственным техническим университетом стало очередным этапом реализации образовательной программы «Социальный лифт». Она запущена по инициативе инвестиционного блока регионального Правительства весной прошлого года и включает профориентацию студентов и определение их в кадровый резерв Правительства Ярославской области

— Сегодня трое студентов химико-технологического факультета ЯГТУ проходят стажировку в Корпорации развития, — отметил и. о. генерального директора корпорации Евгений Васильев . — Ребята отрабатывают на практике реальные бизнес-кейсы и решают множество других практических задач. Мы нуждаемся в молодых креативных выпускниках технического вуза, которые способны профессионально анализировать технологические процессы для подготовки инвестпроектов. Специалисты Корпорации развития, со своей стороны, готовы принять участие в адаптации образовательных программ вуза за счет внедрения современных методов оценки и реализации инвестпроектов, положительно зарекомендовавших себя на практике.

Региональная власть поступательно развивает сотрудничество с учебными заведениями региона. По итогам первого этапа образовательной программы четверо выпускников ЯГТУ трудоустроены в органы инвестблока Правительства. В рамках работы по кадровому обеспечению промышленности областной департамент инвестиций и промышленности организует экскурсии для студентов профильных вузов.

— ЯГТУ активно сотрудничает с институтами развития и предприятиями реального сектора экономики, — отметила и. о. ректора технического университета Елена Степанова . — С Корпорацией развития как с ключевым субъектом работы с инвесторами мы планируем реализовать большой спектр действий по экспертизе инновационных проектов и вместе работать на развитие экономического потенциала региона. Будем заниматься научными исследованиями, сотрудничать в рамках стажировки наших студентов на базе корпорации.