Туалет в закрытой школе Башкирии построят только через 3 года

Туалет в закрытой решением Туймазинского районного суда начальной школе села Балтаево обещают построить только в 2020 году. Канализации, холодной и горячей воды, яркого света пока в планах нет. Об этом UFA.AIF.RU сообщили в районном управлении образования.

1 марта Туймазинский районный суд по иску Управления Роспотребнадзора по РБ на три месяца закрыл начальную школу в селе Балтаево, где дети учились без канализации и туалета, холодного и горячего водоснабжения, при тусклом свете.

«В начальной школе села Балтаево при плановой проверке специалисты выявили ряд грубых нарушений, — сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Кучимова. — Здание не оборудовано горячим и холодным централизованным водоснабжением, канализацией. Также в здании школы нет туалета. Электрическая плита не оборудована локальной вытяжной системой вентиляции. Специалисты провели замеры искусственной освещенности в учебном кабинете начальных классов. Результаты не соответствуют гигиеническим нормативам: рабочее место ученика за первой партой первого ряда — 75 люксов, за первой партой второго ряда — 70, за второй партой второго ряда — 65. При этом норматив — не менее 300 лк».

Мы обратились за комментарием в районное управление образования.

«Школа в селе Балтаево построена в 1976 году, — комментирует начальник управления образования администрации Туймазинского района Айгуль Ахметова. — Это деревянное одноэтажное здание площадью 420 кв. метров. Изначально не оборудовано горячим и холодным централизованным водоснабжением, канализацией, локальной вытяжной системой вентиляции. Ежегодно при подготовке к новому учебному году в здании школы проводится ремонт. Устройство теплых туалетов запланировано администрацией района на 2020 год, смета готова».

По словам Айгуль Ахметовой, в Балтаево проживает 9 детей школьного возраста, из них четверо обучаются в базовой школе села Карамалы-Губеево, один ребенок на дому, четверо — в начальной Балтаевской. В 1 классе -1 ученик, во 2 классе— 2 ученика, в 4 классе -1 ученик. С 1 марта этого года (вынесено решение суда о приостановлении деятельности) организуется ежедневный подвоз четверых младшеклассников на учёбу из Балтаево в базовую школу, расстояние 16 км. Здание средней школы реконструировано в 2010 году, соответствует всем современным требованиям, есть интернат на 60 мест.