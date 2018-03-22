Школьники из Войковского познакомились со средневековой Москвой 

Пятиклассники школы №717 Войковского района на минувшей неделе ознакомились с экспозицией Музея археологии Москвы. Подробности сообщил один из сотрудников школы.
— Музей дает представление о средневековой столице, истории развития территории современной Манежной площади, содержит общие сведения о методике археологичес
ких исследований, — пояснил представитель образовательной организации.
Учащиеся 5«Г» посетили экскурсию вместе с классным руководителем Ольгой Кузьминовой. Мероприятие проходило 16 марта. (жм)