Лекция о пользе правильного питания состоялась в школе на Ставропольской

Лекцию «Азбука питания» для учеников пятых классов провел в школе №2121 на Ставропольской улице врач НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята получили много дополнительной информации о важности соблюдения правильного режима питания, о пользе свежих овощей и фруктов, о витаминах, содержащихся в тех или иных плодах. Теперь наши пятиклассники знают, почему нельзя есть на бегу и перекусывать перед телевизором или за компьютером, — рассказал представитель школы.

Напомним, что школа №2121 находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)