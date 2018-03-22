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Лекция о пользе правильного питания состоялась в школе на Ставропольской
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Лекция о пользе правильного питания состоялась в школе на Ставропольской 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Лекцию «Азбука питания» для учеников пятых классов провел в школе №2121 на Ставропольской улице врач НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята получили много дополнительной информации о важности соблюдения правильного режима питания, о пользе свежих овощей и фруктов, о витаминах, содержащихся в тех или иных плодах. Теперь наши пятиклассники знают, почему нельзя есть на бегу и перекусывать перед телевизором или за компьютером, — рассказал представитель школы.
Напомним, что школа №2121 находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)
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